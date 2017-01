O Natal está ai e é tempo de ganhar presentes. Mas, nem todos ficam felizes com os mimos recebidos. Muitas vezes a roupa não cai bem, a cor não é a preferida, o sapato aperta… por essas e outras, o dia 26 de dezembro é considerado o Dia da Troca.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a troca de tamanho ou de cor não é obrigatória a não ser que a loja tenha se comprometido a realizá-la na hora da compra.

Em caso de produtos com defeito, existe a obrigação solidária entre fabricantes, importadores e comerciantes, de reparar o dano. Em caso de um futuro processo, o mais adequado é acionar todos. A troca não precisa ser imediata, a não ser em itens considerados essenciais, para produtos não duráveis (bebidas, alimentos), a empresa tem 30 dias para solucionar o problema. Decorrido este prazo, o consumidor poderá escolher entre a troca do produto, a devolução do dinheiro atualizado ou o desconto na compra de outro. Tudo isso está no artigo 18, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Em caso de produtos não duráveis (celulares, eletrodomésticos), o prazo passa a ser até 90 dias.

As informações sobre trocas devem ser dadas no momento da compra. Dados e condições para a troca precisam estar na nota fiscal, em um cartaz ou na etiqueta do produto. É necessário que o consumidor guarde a nota fiscal ou o recibo para garantir esta troca.

Nas compras feitas pela internet, o consumidor tem o chamado “direito ao arrependimento”. São sete dias para desistir da compra ou contratação do serviço, sem explicação. Caso isso ocorra ele terá a devolução integral do valor pago. A desistência precisa ser por escrito ou a mera devolução.

As compras em mercado informal não estão protegidas pela lei pois, não existem garantias.