Com a graça de Deus, estamos terminando mais um ano para começarmos um novo. Por certo, isto é motivo não só de alegria, mas de gratidão, responsabilidade, esperança de novas chances para melhor aproveitar este tesouro que é a vida.

Por que alegria? Porque, apesar das limitações e dificuldades, estamos vivos, com saúde, dispostos a começar uma nova etapa como ser humano e cristão. Além disso, podemos contar com a graça divina para enterrar com o 2016 tudo aquilo que reconhecemos que não correspondeu aos meios que nos levam à felicidade duradoura, como infidelidades, justificativas infundadas, acomodação, omissões e tantas outras que, arrependidos, hoje lamentamos.

Por que gratidão? Por Deus está nos dando uma nova chance para continuarmos a escrever a nossa história. Observemos atentamente quantas graças usufruímos por misericórdia do Senhor, como a nossa família, nossa capacidade e oportunidade de trabalhar, nossos amigos, pessoas que cruzam nosso caminho, dando-nos não só oportunidade de ajudá-las, mas, principalmente, de receber delas a partilha que tanto nos marca e beneficia.

Por que responsabilidade? Porque se Deus nos concedeu tantas graças é para partilhar com os irmãos os dons e talentos que recebemos gratuitamente, porém com uma função bem definida. Não foi por acaso ou aleatoriamente. Um dia prestaremos conta de tudo. Não sabemos o dia nem a hora, porém esse dia chegará. Na Bíblia, Cristo nos chama a atenção neste sentido não como ameaça ou para nos colocar medo, mas para que aproveitemos intensamente cada momento de nosso tempo.

Essa é a base de nossa esperança: Deus está nos dando outra chance neste início de 2017.

Façamos do nosso Novo Ano um ano realmente novo em todos os sentidos. Que você, caro leitor, tenha em todos os dias de 2017 a presença marcante de Deus, para que construa com o tijolinho de cada dia a casa da felicidade autêntica e duradoura e não a ilusão passageira e o prazer fugaz que nos desviam de nossa meta de ser feliz!

Cônego Pedro Paulo Scannavino

Paróquia São João Batista