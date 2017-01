E tem hora que nem precisamos de fogo amigo, pois o maior adversário não está lá fora e nem no mesmo local que eu: o meu maior inimigo acaba sendo eu mesmo.

Antes de saber que Pogo, um simpático gambá personagem dos quadrinhos, havia dito que “nós encontramos o inimigo e ele é a gente”, eu já dizia em minhas aulas e palestras que muitas vezes o meu maior inimigo sou eu mesmo.

No trabalho e em casa, gostamos de achar um culpado para as situações. Se falta alguma coisa, alguém ficou de comprar e não comprou e por isso merece ser penalizado. Se algo se quebrou, alguém por falta de atenção e em total desrespeito ou repondo ao dono da peça ou equipamento cometeu uma falha grave e por isso merece ser punido, restaurando o objeto quebrado.

Nas empresas a busca pelo culpado é tão grande que acabam até se esquecendo de corrigir o erro e solucionar o problema. É incrível o tempo e a energia que se gasta nas maratonas tentando encontrar os culpados, e assim a empresa se transforma num encontro de detetives, que deixam seus trabalhos originais de lado para tentar responder a grande pergunta: “Quem é o culpado”.

Quase sempre, na procura pelo inimigo, nos deparamos com um espelho. Ao nos permitir olhar claramente descobrimos que o inimigo somos nós, que o culpado sou eu.

É mais fácil apontar o dedo para o outro do que assumir a sua responsabilidade. É fácil terceirizar a responsabilidade jogando tudo nas coisas do outro, quando eu também deixei de fazer a minha parte. É mais fácil ainda criar justificativas de que “se não fosse o fulano, o governo ou o concorrente as coisas teriam ido bem”, como se justificativas por si só tivessem a capacidade de mudar resultados, pois por mais comoventes que sejam, são apenas desculpas e o resultado continuará o mesmo.

Não dá mais para disfarçar que somos nós o nosso maior adversário e o nosso maior inimigo. Muita coisa seria melhor se eu me dispusesse a ser melhor, mudando meu comportamento e minhas atitudes na vida.

Já passou da hora de encarar de frente e enfrentar esse inimigo que tanto te boicotou e boicota, que paralisa em diversas ocasiões o seu desenvolvimento, que perdeu o foco no meio do caminho, que se permitiu se deixar levar por distrações, que errou feio mesmo sendo muito alertado de que o que estava fazendo era errado, que insiste em manter sua teimosia mesmo diante de um histórico de enganos e que poderia estar numa situação muito melhor se não fosse a sua costumeira desatenção às críticas que recebe.

É hora de olhar para si mesmo, quebrar esse pacto com a mediocridade, se decidir de uma vez por todas a mudar de vida, elaborando um plano de mudanças para, a cada dia, dar um passo novo visando se aproximar da pessoa promissora que você é e se distanciar daquele inimigo que existia dentro de você.

Se você olhar bem, vai perceber que a maioria dos problemas não está no outro, mas em você mesmo, e se você mudar, as coisas ao seu redor vão mudar também e dias muito melhores virão.

Repense sua atuação, decida-se por mudar para valer e deixe de ser seu maior inimigo, passando a ser o seu melhor amigo.