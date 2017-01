Deixando de lado o aspecto pagão e comercial do “natal do papai Noel”, a cada fim de ano, em dezembro, milagres acontecem. Nesse tempo, nosso lado bom e cristão aflora; o sorriso brota fácil, mais leve e mais envolvente; gestos de perdão são esboçados; inimigos se reconciliam; pais, filhos e irmãos se reúnem; a esperança rebrilha nos horizontes, nos lares, nos corações…

É Natal de Jesus!

Em cada 25 de dezembro, revemos a paisagem de um presépio, sempre terno e comovente, sempre antigo e sempre novo: Maria, José e o Menino Jesus rodeados pelos pastores, por ovelhas, pelos reis magos, camelos, burro e vaquinha. Os braços carregados de ternura da Criança se alongam em nossa direção para nos acolher e nos chamar a atenção. É como se nos dissesse: “Filhos, por que vocês se preocupam com tantas coisas, dia após dia? Esqueçam por alguns momentos as angústias e preocupações, apegos e complicações. Acheguem-se a mim. Eu sou a resposta de quem se interroga, o arrimo dos passos incertos e vacilantes, a verdade em meio a tantas mentiras, erros e falsidades, o endereço da plena realização e da possível felicidade. Eu sou a vida, o céu, a ternura. Eu sou as asas de quem sonha voar. Eu os liberto de apegos inúteis. Eu sou a paz e a bondade. Eu sou o tempo, o espaço, a eternidade”.

É uma pena que o Natal de Jesus seja como um livro precioso, porém editado e lido só por ocasião das festividades de fim de ano. Diante do presépio, rezemos com fé e humildade:

Menino do presépio, ajuda-nos a compreender as lições de teu primeiro púlpito aqui na terra. Só é eterno o que é simples. Só resiste ao desgaste do tempo o que é profundo. Teu amor pelos homens é infinito como o oceano. Para caberes numa hóstia, te fizeste pequeno, porque nos amas. Reensina-nos, Menino do presépio, os valores sagrados que estamos perdendo dia após dia: a simplicidade, a intacta ternura, o amor ao trabalho bem feito. Reensina-nos a humildade, o silêncio, a paz de espírito que prometeste aos corações sinceros e idealistas. Pacificados internamente, em paz com os outros. Queremos prosseguir em nossa jornada, enquanto a vida continua.

Cônego Pedro Paulo Scannavino

Paróquia São João Batista