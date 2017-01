Talvez você ainda não se deu conta, mas desde o primeiro minuto de 2017 está em vigor um decreto estabelecendo que cada um de nós tem a obrigação de ser feliz. Não é simplesmente um direito a ser feliz e, sim, o dever de ser feliz.

Não nos falta nada para conseguir a felicidade. Basta olhar ao nosso redor e perceber que tudo de que precisamos está à nossa disposição. Basta olhar para si mesmo para perceber que tudo que precisamos está dentro de cada um de nós. Basta nos conscientizarmos de que temos um potencial infinito, muito maior do que imaginamos e por isso não há desculpas, justificativas ou motivos para não alcançarmos a felicidade e a realização.

O decreto em vigor deixa claro que cada um de nós tem o compromisso de fazer deste, o melhor ano de nossas vidas.

Não se poderia esperar outra coisa depois de todo o investimento que o Criador fez em nós, do que buscarmos fazer a diferença em nosso meio, buscando a felicidade e fazendo todos aqueles que estão ao nosso redor, também felizes.

Você ainda tem 365 dias para dar o seu melhor e fazer desse ano o melhor ano de sua vida.

Organize seus pensamentos, organize suas atitudes, organize sua carteira, organize sua mesa, organize suas gavetas, organize seu armário, organize sua sala, organize seu quarto, organize sua casa e organize a sua vida!

Estabeleça metas para você hoje, estabeleça metas para você amanhã, estabeleça metas para depois de amanhã, estabeleça metas para a semana, estabeleça metas para o mês, estabeleça metas para o ano, estabeleça metas para os próximos cinco anos, estabeleça metas para os próximos 10 anos, estabeleça metas para os próximos 20 anos, estabeleça metas para toda a sua vida, mas principalmente, estabeleça metas para você.

Planeje o seu dia, planeje a sua semana, planeje o mês, planeje o ano, planeje o próximo ano, planeje o próximo, o próximo e o próximo, mas principalmente, planeje a sua vida!

Lidere a sua função, lidere o seu grupo, lidere a sua família, lidere a comunidade, lidere onde for possível fazer a diferença, lidere onde você for necessário, lidere para que a mudança aconteça, lidere para que os resultados apareçam, lidere os demais, mas principalmente lidere a si mesmo!

Construa pontes entre você e o colega ao lado, entre você e os que estão ao seu redor, entre você e a sua família, entre você e a sua comunidade, entre você e as pessoas que querem construir um mundo melhor, entre você e você mesmo, entre aquele que você é e aquele que você bem que poderia ser e que tem um potencial infinito.

Encontre um sentido para o que você faz; encontre um sentido para realizar o melhor trabalho; encontre um sentido para se dedicar à sua família; encontre um sentido para desenvolver e manter amizades; encontre um sentido para continuar acordando; encontre um sentido para continuar sonhando e imaginando; encontre um sentido para justificar sua presença no mundo e principalmente, encontre um sentido para viver;

Faça escolhas e escolha o que você quer; escolha o que for bom para você e para as pessoas ao seu redor; escolha o que o tornará uma pessoa melhor; escolha o que lhe dará sentido na caminhada; escolha aquilo que elevará a sua alma; escolha aquilo que talvez não lhe traga glórias no presente, mas que construirá um futuro melhor; escolha aquilo que for necessário, não o que lhe agradará mais; escolha o que trará benefícios amanhã e não somente o que trará aplausos hoje. Escolha analisando a situação, ponderando os riscos, se dispondo a pagar o preço, mas escolha, pois viver é fazer escolhas. Escolha fazer as melhores escolhas.

É isso! Agora é com você! Esta mensagem serviu apenas para lembrar do decreto que todos nós emitimos ao ganhar o dom da vida. Agora é com você! É hora de começar a construir o melhor ano de nossas vidas! Fique com Deus e faça acontecer!