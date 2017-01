A crise econômica atingiu a todos e muitas pessoas estão com o chamado “nome sujo”. O SPC ou no Serasa, são bancos de dados onde são cadastrados os consumidores.

O consumidor é cadastrado nesses órgãos quando não há o pagamento de uma dívida dentro do prazo previsto, duplicatas vencidas e não pagas, sentenças condenatórias, protestos ou cheques sem fundo, pensão alimentícia e outros. No caso de pensão alimentícia, precisa haver o pedido do ex-cônjuge e autorização judicial.

Entretanto, excluir o nome desses órgãos não é fácil. O primeiro passo é pagar a dívida, para isso, as empresas oferecem acordos com desconto ou parcelamento, neste caso, a exclusão é feita após o pagamento da primeira parcela. Caso isso não aconteça, o consumidor poderá, via judicial, requerer a exclusão imediata e pleitear danos morais.

Após o pagamento, a empresa tem 5 dias úteis para tirar o nome do consumidor dos cadastros. Se isso não ocorrer, o consumidor poderá entrar com ação de obrigação de fazer, com o intuito de “limpar” o seu nome e pedir indenização por danos morais.

Em caso de dívida discutida na justiça, ou seja, quitadas, com cláusulas ou juros abusivos e outros, o consumidor pode efetuar depósito judicial e exigir a exclusão.

Dívidas com mais de 5 anos não pagas, são prescritas e não podem mais ser cobradas judicialmente. Lembrando que a data a ser considerada é do vencimento da dívida e não da inclusão nos cadastros de não pagadores. Caso tenha ocorrido prescrição e a pessoa continue no cadastro do SPC e do SERASA, ele poderá entrar na Justiça pedindo a exclusão imediata e indenização por danos morais, visto que o credor teve tempo de cobrar a dívida. A empresa pode se recusar a prestar um serviço ou negociar com o devedor, após decorrido esse prazo.

Nos casos onde houve acordo de pagamento e o mesmo não foi honrado, o nome será inscrito novamente nos órgãos e recomeça o prazo desde a data do não pagamento do acordo.

O consumidor não pode ter seu nome negativado, duas vezes pela mesma dívida. Caso isso ocorra ele poderá ingressar com ação de danos morais.