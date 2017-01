Medidas apresentadas foram discutidas com entidades patronais e sindicais ao longo dos últimos seis meses

O governo apresentou, na quinta-feira (22), as propostas de modernização da legislação trabalhista junto com as centrais sindicais e entidades empresariais no Palácio do Planalto. As medidas apresentadas foram discutidas com entidades patronais e sindicais ao longo dos últimos seis meses.

Entre as medidas anunciadas estão o fortalecimento das negociações coletivas, que passam a ter força de lei, a representação sindical nas empresas, o fracionamento de férias em até três períodos e medidas de combate à informalidade, com o aumento de multas pelo não registro de trabalhadores.

Veja alguns dos principais pontos propostos:

- Convenções coletivas ganham força de lei nos seguintes casos:

- Parcelamento ou gozo de férias em até três vezes, sendo que uma das frações não pode ser inferior a duas semanas;

- Pactuação da forma de cumprimento da jornada de trabalho, desde que não ultrapasse as atuais 220 horas mensais;

- Pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) quando a empresa divulgar seus balancetes trimestrais ou no limite dos prazos estipulados em lei;

-Forma de compensação do tempo de deslocamento entre casa e trabalho em caso de ausência de transporte público;

- Intervalo intrajornada, com limite mínimo de 30 minutos;

O presidente Michel Temer destacou: “O Brasil acaba de ganhar um belíssimo presente de Natal. O que nós assistimos aqui foi corretamente chamado de momento histórico”.

Ao O Jornal, o deputado federal Baleia Rossi, líder do PMDB na Câmara, afirmou: “Nós, do PMDB da Câmara, saudamos o anúncio feito pelo presidente Michel Temer. Ele prova mais uma vez que tem sensibilidade e serenidade para agir de forma responsável sempre pensando no bem de todos”.

Das medidas anunciadas, o deputado destacou três: “Direito ao trabalhador de sacar o FGTS de contas inativas. Isso deve beneficiar 10 milhões de pessoas e injetar R$ 30 bilhões na economia; Redução dos juros do Cartão Crédito. Governo fez um acordo com bancos para promover ações que resultem numa queda de 400% para 200% dos juros das contas dos cartão; e Programa Seguro-Emprego. Governo vai editar Medida Provisória para evitar demissões, criando mecanismo para empresas poderem negociar com trabalhadores redução de 30% na jornada. A perda salarial será financiada com recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador.”

O deputado comentou que é bom terminar o ano com uma notícia tão boa para a retomada do desenvolvimento do Brasil: “Ótima notícia nesta época do ano em que todas as famílias renovam esperanças. Que tenhamos um Natal de luz e paz! Nossa bancada ajudou o governo a votar medidas importantes neste ano e em 2017, vamos continuar fazendo nossa parte. Que seja um grande ano para todos!”