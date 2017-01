Celso Buzzo, hoje pastor, teve sua vida transformada pela religião. “A ousadia de Deus” seria o título do filme da sua vida, que sempre foi marcada pelos sinais de Deus

Celso Buzzo, 62 ano, nasceu em Terra Roxa, próximo à estação de trem no dia 23 de dezembro de 1954. Ele conta que sua mãe não tinha leite suficiente para a amamentação e acabou sofrendo de mal de simioto. O socorro veio por meio de uma vizinha que também havia dado à luz um filho pouco tempo antes. Isso garantiu a sua sobrevivência. Pouco antes de morrer, ela pediu que sua filha lhe entregasse uma foto de quando ele era bem pequeno e que ela conservava consigo até seus últimos dias.

A mãe de Celso havia ficada órfã de pai e mãe, seu irmão mais velho lutou de todas as maneiras para cuidar dos irmãos, mas não foi possível. Seus avós precisavam de mão de obra no sítio que haviam adquirido e, assim, sua mãe foi adotada, a princípio, para ajudar nas atividades duras da roça. Seu pai era um dos onze filhos de um italiano. O avô paterno havia herdado da avó paterna várias fazendas, mas vivia como um homem sem recursos.

O Jornal – Quais são suas primeiras lembranças?

Celso Buzzo – Minhas primeiras lembranças são do sítio do meu avô materno em Terra Roxa. Eles levantavam lá pelas quatro da manhã, minha mãe preparava uma suculenta polenta de modo a ficar bem firme e quando esfriava ela era cortada em cubos e colocada numa caneca feita de lata de óleo, onde se acrescentava leite e açúcar. Tomavam-me no colo e rumávamos na direção do cafezal. Brincávamos meu irmão e eu, debaixo de um pé de café. À medida que avançavam, iam nos levando para mais perto deles. E éramos avisados: quando aparecer alguma cobra, gritem. Havia muitas cobras. Meu irmão e eu aprendemos a lidar com elas. Ele tinha perto de cinco anos e eu três. Nossos brinquedos eram improvisados com aquilo que era possível lançar mão em torno de nós. Fazíamos bola de bexiga de porco, pulávamos corda com cipó e nos divertíamos com os filhotes dos animais.

E como foi deixar a roça?

Um dia nossos pais nos chamaram para uma conversa. Era necessário que fossemos para a cidade. Nós iríamos para a escola, nem eu nem meu irmão gostamos desta ideia. Eu recusei terminantemente a pré-escola. Depois de insistir por um tempo minha mãe aceitou o fato. A grande facilidade com que aprendia me deixava com tédio. Achava muito mais interessante as brincadeiras de rua com os nossos vizinhos eram muitas brincadeiras e muitas as crianças. Os anos se passaram, minha mãe tinha de fazer constantes viagens para São Paulo por causa da doença do meu irmão e eu ficava na casa da minha avó paterna. Isso me deixava bastante melancólico.

Quando começou a trabalhar?

Comecei a trabalhar a pedido de minha mãe, em uma selaria. Eu tinha oito anos de idade. Produzia linha e aprendi a costurar peças de couro, ganhava a entrada do cinema para ver as matinês de domingo à tarde. Aguardava ansioso por isso todo sábado, quando o meu patrão me chamava e entregava o exato valor para isso. Minha mãe dizia que o valor maior estava em aprender uma profissão. Aos sábados à noite eu engraxava sapatos na praça principal da cidade e, desta forma, ajudava nas despesas da casa. Nas minhas horas solitárias meu passatempo favorito era a leitura. Lia de tudo. Agradeço a minha tia Didier que era bibliotecária numa escola e que cuidou de me alimentar intelectualmente com o que havia de melhor para cada período da minha vida, até a adolescência.

O que pesou mais na sua formação?

Em todo esse tempo anterior à minha juventude foram fundamentais na minha formação: a minha igreja e os nossos vizinhos. Como era extremamente ativo, minha mãe controlava isso com três elementos muito eficientes: a demonstração constante de amor, os conselhos de toda noite à hora de dormir e… a cinta.

Como surgiu a religião na sua vida?

Um dia veio visitar a nossa igreja um pastor que nenhum de nós conhecíamos. Era autor de vários livros. Homem culto, de currículo respeitável. Mas, o que me encantava mesmo era como ele falava sobre Deus, o Seu amor por nós, a resposta de vida esperada por Deus em cada um de nós. No final de tudo o pastor Enéas Tognini resolveu fazer um apelo diferente. Ele insistiu sobre a importância de entregar a vida para o sacerdócio divino. E entregar a vida por inteiro. Ele dizia que deveria entregar-se com tudo o que tem ou possa vir a ter; entregar-se como está, certo da transformação que Deus fará. Dentro de mim, um conflito extraordinário começou a ocorrer. Pensei nas minhas condições, na minha idade, na minha família, nas pessoas… De repente me vi de pé e agora estava indo na direção daquele homem. Ele sorriu para mim. Pediu para que a igreja se colocasse de pé e orou por minha vida. Ele agradeceu a Deus por ter me escolhido. O culto acabou, todos foram embora e eu estava com um conflito que parecia não ter fim. Por dias pensei em tudo o que ocorreu, pensei em tudo que poderia acontecer ou deveria acontecer. Eu tinha então quatorze anos.

Sua família teve que importância nisso?

Meu pai, como motorista de caminhão, não era muito presente. Minha mãe assumiu a responsabilidade de nos ensinar tudo para a vida. Ela tinha prazer nisso, e nós também amávamos o modo como ela fazia isso. Todas as noites, antes de dormir, éramos chamados para junto de uma mesa simples na cozinha, as lições se resumiam à leitura de um Salmo, algum trecho de Provérbios, o comentário que devíamos fazer sobre isso e finalmente a oração. Foi nesse tempo também que eu deixei de sonhar que estava fazendo xixi em um lugar maravilhoso e amanhecia com o lençol molhado e tinha que tomar providências com relação a ele e o colchão.

Mas, como foi o seu chamado para a vida espiritual?

Os anos foram passando e nada acontecia, mas Deus começou a agir. Precisava me tirar dos ambientes e situações que eram um obstáculo ao seu processo de amadurecimento em mim. Assim Ele me removeu da cidade. Ele me removeu a Igreja da infância e adolescência, Ele me removeu da organização religiosa a que pertencia, Ele removeu meu pai e parentes, como fez com Abraão. Achei-me de repente com vinte e quatro anos, apenas dez depois de ter sido escolhido, casado e com a esposa grávida do meu primeiro filho. Costumava orar de joelhos antes de dormir. Uma noite qualquer eu estava muito cansado. Trabalhava todos os dias das sete da manhã até às dez da noite. Resolvi deitar assim mesmo. Dormi sem orar. Foram poucos os minutos que eu adormeci. Uma mão extremamente forte me pegou pelo colarinho do pijama. Senti a pressão que se fazia entre a nuca e as costas. A pressão do tecido sobre o meu peito me suspendeu sobre o colchão e me colocou de joelhos ao lado do criado mudo. Parecia uma mãe que ao corrigir o seu filho, pega em seus ombros e o faz sentar. Com firmeza e autoridade, era uma força para ser lembrada. Fez-me sentir extremamente frágil. Minha mente foi dominada por um texto: Ezequiel 2. Minha Bíblia estava sobre o criado. Refeito, mas sentindo que estava acompanhado por Deus ali, fiz a leitura do texto, era isso: eu estava pronto! Não iria para outros países como sonhava na minha adolescência. Deus me chamava para o trabalho duro junto ao meu povo. Minha gente, minha língua. Advertia que seriam dias difíceis, era um povo rebelde, mas eu seria alimentado por Sua Palavra e por meio dela seria fortalecido. Recusei a proposta de sociedade numa empresa de manutenção de máquinas. Mas, achei que ainda precisava de uma confirmação. Três meses depois Deus me tomou de modo sobrenatural e me colocou com o rosto em Ezequiel 2 novamente. Desde então não tive mais dúvidas. Eu estava pronto e Deus me queria agora.

E quais foram os desafios?

O maior desafio ao conduzir uma Igreja hoje é o mesmo enfrentado por Jesus em seu tempo. Dar vista a quem tem apenas olhos. Dar sentimentos nobres a quem só tem o coração.

Fatos marcantes na sua vida?

Como fatos marcantes da minha vida eu citaria: a minha infância; minha convivência com meu irmão acometido de tetralogia de Fallot; o nascimento da minha irmã, o dia que meu pai abandonou a família; o tempo que tivemos de assumir o sustento e as rédeas da casa, com dezoito anos; meu casamento; a confirmação de que Deus me chamava para ser um servo dele; a morte do meu terceiro filho.

Teve que enfrentar desafios como pastor?

Os principais desafios meus como um pastor foram o sustento e a atualização intelectual. Para o sustento – trabalho. Houve situações em que eu dirigia a Igreja à noite, trabalhava em um lugar pela manhã e em outro à tarde. Para a atualização intelectual ajudei durante alguns anos o IMESB-VC no seu início e assim ganhei uma bolsa de estudos. Quando o PT assumiu a nossa cidade, por meio do professor Davi Peres Aguiar, eles me cortaram a bolsa bem no meio do curso e eu tive de esperar por um ano até que tivesse condições de prosseguir. Continuo fazendo cursos de atualização nas diversas áreas de minha atuação. As pessoas esperam, e não pode ser diferente, que aquele que as lidera esteja informado. O tempo como professor, diretor e fundador de instituição de ensino me deram bastante subsídio intelectual necessário nas minhas atividades.

Quais as lições o senhor aprendeu na vida?

As principais lições para a vida estão contidas há séculos nos evangelhos. Jesus as apresenta de modo maravilhoso. Destaco a simplicidade, a humildade, a paciência e acima de tudo o amor com que se deve amar a todas as pessoas e acima de tudo a Deus.

O que gostaria de ter sabido há 25 anos?

Há vinte e cinco anos eu gostaria de ter sabido que há tempo para tudo. Que embora a vida seja dura com você, existe toda uma existência onde aqui e ali Deus te concederá a oportunidade de ver os sonhos dele realizados em você.

Quais as pessoas mais importantes de sua vida?

As pessoas mais importantes na minha vida seguramente são a minha mãe, por seus conselhos sempre sábios; aqueles vizinhos que tornaram possível a nossa sobrevivência em meio a tanta penúria; minha família, sempre presente e amorosa; minha esposa amada; meus filhos e netos.

O que fez de você, o que você é hoje?

O que faz um homem ser o que é? Sua história. Deus, família, as escolhas que faz durante sua trajetória de vida. Tive um bom lar, tenho um Deus amoroso e paciente comigo, uma igreja que amo e sou amado por ela. Assim posso amar até me ver surpreendido chorando por problemas que outros estão vivendo. Sentir dor a ponto de precisar me medicar por me identificar com a dor que outros estão experimentando. Não trocaria isso por nada. Amar é a melhor escolha de vida. Quando não se foi amado, ainda você pode escolher a interrupção disso na sua vida e decidir amar cada dia, cada pessoa e a Deus.

Quem é Celso Buzzo?

Quem sou eu? Um caipira simples que Deus ousou escolher para amar pessoas e a Ele. Se um dia alguém fosse fazer um filme sobre mim eu iria sugerir o título: “A ousadia de Deus”, por ter feito o que fez na minha vida.

Como gostaria de ser lembrado?

As pessoas se lembram de mim por minha sabedoria, herdada de minha querida mãe e do meu relacionamento com Deus. E outra coisa que é muito mencionada é o amor com que sempre trato as pessoas. Isso me basta, me alegra e me faz feliz.