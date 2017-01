José Benedito Di Tullio tem 39 anos e é padre da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje vamos conhecer um pouco de sua história

Ele encanta multidões e deu vida nova as celebrações realizadas na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Com um jeito particular de se comunicar e de propagar a palavra de Deus, levou de volta para a igreja fieis que já não participavam mais tão ativamente das manifestações religiosas que eram realizadas e que hoje em dia lotam suas missas em todos os horários. Nascido na vizinha Jaboticabal, foi ordenado padre aos 27 anos e desde bem cedo já sabia sua vocação. É licenciado em Filosofia, graduado em Teologia e Psicologia e pós-graduado em Teologia Contemporânea, tem sempre uma palavra amiga aos que o procuram e talvez tudo isso explique a grande empatia que tem com os milhares de fieis que arrebanha. Assim é padre José Benedito Di Tullio, nosso entrevistado da semana da série História de Vida.

Conte-nos um pouco sobre sua origem

Nasci na cidade de Jaboticabal, no dia 21 de dezembro, filho de um mecânico e de uma empregada doméstica, de origem humilde. Sempre estudei em escola pública, conciliando trabalho e estudos. Exerci a profissão de torneador em uma cerâmica, em minha cidade natal, durante 5 anos e pedi dispensa do meu trabalho para entrar no seminário, onde estudei durante 7 anos, preparando-me para ser padre.

Como era a sua família?

Cresci em uma família muito simples e fui criado por minha avó, que, apesar de não confessar a prática de uma religião específica, sempre foi de uma espiritualidade invejável e de grande profundidade. Isso acabou me levando a ter gosto pelo Sagrado. Visitei diversas denominações religiosas, mas me encantei pelo catolicismo, com o qual me envolvi de tal forma que acabei por me tornar sacerdote. Sou padre há 12 anos.

Sua família

Tenho apenas um irmão, mais novo e casado, com quem mantenho uma relação muito próxima, apesar de morarmos em cidades diferentes. Ele mora em minha cidade de origem, onde também reside minha mãe. Perdi meu pai há quatro anos e dois anos atrás trouxe minha avó para morar em Bebedouro, cidade com que me identifiquei muito e, por isto, a trouxe para residir na “Cidade Coração”, na qual o meu pulsa.

Os primeiros tempos

Cresci perto da minha avó, portanto, não fui de grandes aventuras infantis. Sempre fui uma criança comportada, não dei grande trabalho para meus pais e professores, pelo menos não me lembro de ter “apanhado” (risos).

A fase escolar

Estudei toda minha vida em escola pública, na cidade de Jaboticabal e sempre gostei de estudar, não era um prodígio nos estudos, mas sempre me esforcei e tirava boas notas. Hoje, sou licenciado em Filosofia, graduado em Teologia e Psicologia e pós-graduado em Teologia Contemporânea.

Chegou a trabalhar antes de ir para o seminário?

Aos 15 anos comecei a trabalhar em uma cerâmica na minha cidade como servente e, aos poucos, fui mudando de setores dentro da própria empresa, até conseguir trabalhar no setor da torneação, onde fiquei até sair para o seminário. Quando completei 20 anos, comecei a participar de encontros da Igreja Católica e acabei seguindo o caminho religioso.

Quais foram seus primeiros passos na vida sacerdotal?

Após ser ordenado padre fui para a cidade de Taquaritinga, onde fiquei durante um ano. Depois fui transferido para a cidade de Dobrada, onde fiquei por quatro anos como pároco. Com a eleição de Dom Milton Kenan, vim substituí-lo na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, talvez o maior dos desafios profissionais que já tive, uma vez que estava vindo suceder não apenas outro padre, mas alguém que tinha sido escolhido para ser bispo. Além disso, assumiria uma das maiores Paróquias da Diocese com apenas 32 anos (o pároco mais novo na história da Paróquia). Graças a Deus, tudo deu certo. Acho que sim… (risos).

Enxergando sua vida como uma linha do tempo, quais foram os fatos mais marcantes?

Penso que tive diversos momentos em que meu coração bateu mais forte quando deles me lembro. O dia em que me tornei padre, a morte de meu pai, minhas formaturas.

Quais foram os principais desafios pessoais e profissionais e como conseguiu superá-los?

Os desafios pessoais vão se apresentando a cada dia, pois como diz um pensador chamado Helder Câmara: “é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo”. Mas, no campo profissional, diria que o momento mais difícil foram os primeiros anos de padre, pois no início de nossa “profissão”, por sermos jovens, muitos não dão credibilidade a nossa capacidade de administrar uma paróquia. Foi muito difícil no começo. Mas, hoje, tendo passado pela paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bebedouro, penso que não haja desafio que não possa ser vencido. Esta Paróquia não foi uma escola, foi uma faculdade!

Quais as principais lições que aprendeu com a vida?

Penso que a vida vá nos ensinando cotidianamente como podemos ser melhores. E, nesta vida de padre, a espiritualidade que fui trilhando me ensinou uma filosofia de vida que me ajuda muito: diante de cada desafio que vai se apresentando, lembrar que ninguém é como o Deus a quem sirvo. E isso confere grande potencial à alma humana, que vai abrindo seus caminhos.

O que sabe hoje que gostaria de ter sabido há 25 anos?

Penso que justamente isto, ou seja, que ninguém é como Deus!

Fale um pouco das pessoas mais importantes de sua vida.

Tenho diversas pessoas que amo e que são alicerces em minha vida, penso que, dizer um ou dois nomes, seria injusto. Hoje tenho ao meu redor pessoas que se tornaram ímpares em minha vida, insubstituíveis em minha história e marcantes em minha trajetória. Visualizar-me sem elas seria não ser eu.

O que fez de você o que é hoje?

Hoje sou a união de tudo que já vivi, sou os livros que li, as faculdades que fiz, as pessoas que amei e não amei. Mas, especialmente, sou resultado do Deus em que acredito e da fé que confesso.

Se tivesse que responder a pergunta “quem sou eu”, o que responderia?

Sou apenas alguém que vive daquilo em que acredita.

Se um dia fizessem um filme sobre sua vida, qual título você iria sugerir?

“Que meu cansaço a outros descanse”!

Como gostaria de ser lembrado?

Como um simples servo do Senhor.