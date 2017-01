Repasse foi reduzido de 12 para 10 parcelas, e Prefeitura está com 2 parcelas em atraso. Questionada, disse que “pagará em 2017”

Parece que 2017 Bebedouro vai descobrir um grande tesouro escondido e conseguirá sair do buraco de dívidas em que se colocou. Pelo menos é o que pensa o prefeito Fernando Galvão (DEM), que promete pagar “tudo de uma vez em 2017”. Do total do 13o salário dos servidores municipais até os repasses para as entidades, tudo ficou para 2017.

Na mesma semana em que anunciou que não pagaria a totalidade do 13o aos funcionários, as entidades de Bebedouro, que já estavam há dois meses sem receber da Prefeitura, tiveram a triste notícia de que só voltariam a ver dinheiro do Governo Galvão em 2017. Isso após muita insistência em saber notícias, de acordo com pessoas ligadas às entidades. “Insistimos muito, pois as contas chegam, os salários vencem e não temos como pagar”, disse um voluntário que procurou a nossa redação para contar o que realmente estava acontecendo com as entidades.

É sabido que as entidades prestam um serviço que deveria ser público, que elas vivem de doações e que a cada dia os caixas ficam mais e mais vazios, visto a crise pela qual o país passa e, consequentemente, os empresários. A cada mês, as dificuldades das entidades aumentam, já que as doações dos empresários diminuem ou cessam de vez. Algumas viram as doações caírem pela metade em meses que naturalmente aumentavam, e as dificuldades, por sua vez, dobram de tamanho, com cada vez mais assistidos e dependentes que precisam dos serviços prestados por elas.

Há cerca de dois anos, o prefeito Fernando Galvão reduziu de 12 para 10 parcelas os repasses feitos às entidades. Porém, como não poderia ser diferente já que o governo municipal vive um caos financeiro criado por ele mesmo e agravado pela crise, a Prefeitura está com os pagamentos atrasados em dois meses, pois não teria pago os repasses de novembro e dezembro. Questionada por algumas entidades, foi repassado um e-mail a todas elas informando que os pagamentos seriam regularizados em 2017, mas sem uma data definida para que isso ocorra.

“Simplesmente falaram que iam pagar em 2017, como se salário pudesse atrasar e conta esperasse”, disse o voluntário, referindo-se aos funcionários das entidades que são pagos via recursos municipal. O voluntário contou, ainda, que o 13o do funcionário, em alguns casos, é contrapartida do município e que, se não bastasse não ter recebido, havia funcionários que nem o salário de dezembro teriam recebido. “Os governos Federal e Estadual até atrasam uns dias, mas sempre chega. Mas a Prefeitura extrapolou todos os prazos e agora o atraso chegou há dois meses. Não sei como faremos para manter as portas abertas”, disse.

O pior de tudo isso é que, se for seguido o que sempre foi feito pela Prefeitura pelo menos desde que o prefeito Fernando Galvão assumiu, os repasses retornam somente em fevereiro, e mesmo assim sob forte pressão dos presidentes e representantes das entidades. “Como manteremos os serviços se estamos sem receber há dois meses e ainda ficaremos pelo menos mais dois meses sem repasses municipais?”, questionou o voluntário.

Questionado sobre o porquê das entidades não se manifestarem, o voluntário, que participa de várias entidades na cidade, foi bastante claro em dizer: “não se manifestam porque a maioria das entidades têm em posições de destaque pessoas ligadas ao prefeito ou que ocupam cargos de confiança no governo. Elas tentam abafar dizendo que a culpa é da crise, mas nossos assistidos não podem esperar, as contas não esperam e o salário é um direito do trabalhado. Isso não pode acontecer. Não temos mais a quem recorrer”, disse.

Mas nada é tão ruim no Governo Galvão que não possa ficar ainda pior. Quando perguntamos na Audiência Pública de Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre de 2016, em 30 de setembro de 2016, sobre a situação do pagamento aos fornecedores, o diretor informou que ainda existia uma pendência de agosto de 2014 com a empresa que faz o transbordo do lixo e que isso acaba segurando os demais pagamentos, gerando demora de até 25 meses para fornecedores receberem da Prefeitura de Bebedouro.

O diretor, a exemplo do que disse nas duas audiências anteriores, afirmou que a negociação está no final, mas pelo que os fornecedores da Prefeitura contam, o atraso continua. Diante da informação de que o atraso chega a 25 meses, dá para entender o caos em que financeiro em que a Prefeitura se encontra, com a dívida batendo na casa dos R$ 105 milhões contabilizados até agosto de 2016. Dá até para entender porque não houve repasses às entidades, o que não dá para entender é como uma verba que já estava provisionada em Orçamento aprovado pela Câmara não ter sido destinada a quem de direito. Vamos ver quanto tempo mais as entidades aguentam, e até quando algumas entidades geridas por pessoas ligadas ao governo seguirão caladas, sendo o trabalho paralisado por falta de recursos.